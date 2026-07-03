Gempa Venezuela, Korban Tewas Capai 2.595 Orang
jpnn.com - CARACAS - Jumlah korban gempa bumi Venezuela terus bertambah.
Penjabat Presiden Venezuela Delcy Rodriguez mengatakan jumlah korban jiwa akibat gempa bumi dahsyat di Venezuela bertambah menjadi 2.595.
“Hingga hari ini, jumlah korban tewas mencapai 2.595 orang,” ujar Delcy Rodriguez kepada para wartawan, Kamis (2/7) waktu setempat.
Adapun Venezuela diguncang dua gempa bumi kuat dengan bermagnitudo 7,2 dan 7,5 dalam selang waktu 39 detik pada Rabu 24 Juni 2026.
Sejumlah negara sudah mengutus ribuan petugas penyelamat dan bantuan kemanusiaan ke Venezuela.
Ketua Majelis Nasional Venezuela Jorge Rodriguez mengatakan lebih dari 4 ribu petugas penyelamat asal negara lain telah dikirim untuk membantu pencarian korban gempa.
Pihaknya juga telah menerima 7 ribu ton bantuan kemanusiaan sejak bencana tersebut terjadi.
“Hingga hari ini, sebanyak 4.099 petugas penyelamat internasional masih berada di zona bencana, bekerja bahu-membahu bersama pasukan nasional dalam upaya pencarian korban selamat,” kata Rodriguez, Rabu (1/7).
Jumlah korban meninggal dunia akibat gempa Venezuela bertambah menjadi 2.595 orang.
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