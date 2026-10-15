GEMPAR: Penunjukan Hillary Lasut sebagai Ketua Panitia Natal Nasional 2026 Sah & Kantongi SK Resmi

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Generasi Muda Pembaharu (DPP GEMPAR) Indonesia menegaskan penunjukan Hillary Brigitta Lasut sebagai Ketua Panitia Natal Nasional 2026 adalah sah berdasarkan Surat Keputusan resmi. Pernyataan ini juga sekaligus menepis tudingan distorsi informasi yang diembuskan pihak luar.

DPP GEMPAR membeberkan bukti hukum tertulis berupa Surat Keputusan (SK) Nomor: 061/SK/DPP/GEMPAR/IX/2026 bertanggal 11 September 2026 untuk mematahkan klaim sepihak dari luar. Dokumen otentik tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Yohanes Sirait dan Sekretaris Jenderal Petrus Sihombing.

"Mengaitkan keabsahan dokumen hukum internal GEMPAR dengan persetujuan atau 'restu' pihak luar adalah kekeliruan logika hukum yang sangat fatal. Recky Langie dan pihak eksternal sama sekali tidak memiliki legal standing," tegas pengurus DPP GEMPAR dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/10/2026).

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Dalam SK tersebut, mandat kepanitiaan melekat sah kepada Hillary Brigitta Lasut bersama struktur inti lainnya, yakni Ovel R. R. Mait selaku Ketua Harian, Stevi Hiskia Habel Mait sebagai Sekretaris, dan Natalla Lisa Maringka sebagai Bendahara.

DPP GEMPAR meminta Recky Langie dan pihak eksternal manapun untuk segera menghentikan manuver pembentukan opini dan distorsi informasi yang dinilai sengaja diciptakan untuk memicu kegaduhan di tengah masyarakat, khususnya umat Kristiani di Sulawesi Utara.

Recky Langie Dinilai Gagal Paham Logika Hukum Organisasi

Tanggapan dan pernyataan Recky Langie yang mempersoalkan keberadaan kepanitiaan Natal GEMPAR dinilai sebagai bentuk ketidakfahaman mendasar mengenai kedaulatan organisasi. DPP GEMPAR menegaskan bahwa pembentukan panitia kegiatan internal merupakan hak prerogatif otonom GEMPAR yang dilindungi oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

"Mengaitkan keabsahan dokumen hukum internal GEMPAR dengan persetujuan atau 'restu' pihak luar adalah kekeliruan logika hukum yang sangat fatal. Recky Langie dan pihak eksternal sama sekali tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk menganulir, menilai, apalagi menggugurkan SK resmi institusi kami," tegas pengurus DPP GEMPAR.