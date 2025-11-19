menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Musik » Gempi Raih AMI Awards 2025, Gading Marten Bangga Luar Biasa

Gempi Raih AMI Awards 2025, Gading Marten Bangga Luar Biasa

Gempi Raih AMI Awards 2025, Gading Marten Bangga Luar Biasa
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gading Marten datang mewakili anaknya, Gempi menerima Piala AMI Awards 2025 di Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu (19/11). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Anak Gading Marten dan Gisel, Gempita Nora Marten meraih prestasi membanggakan yakni mendapat Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 2025.

Dalam usia 10 tahun, Gempi sukses memenangkan penghargaan Artis Solo Anak-anak Terbaik lewat lagu Ajaib.

Gading Marten datang mewakili Gempi menerima Piala AMI Awards 2025 di Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu (19/11).

Baca Juga:

“Senang, terharu banget," kata Gading Marten.

Mantan suami Gisel itu mengaku sangat terharu dengan prestasi Gempi.

Menurut Gading Marten, bakat Gempi merupakan anugerah yang diberikan oleh sang pencipta.

Baca Juga:

"Ini luar biasa, Tuhan sudah kasih talenta buat Gempi," jelas anggota The Prediksi itu.

Gading Marten kemudian mengucapkan terima kasih kepada Yura dan Donne yang membantu Gempi pada lagu Ajaib.

Anak Gading Marten dan Gisel, Gempita Nora Marten meraih prestasi membanggakan yakni mendapat Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 2025.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI