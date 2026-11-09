Gen Halal Championship 2026 Diikuti 4.525 Pelajar, SMA Kristen Waikabubak Juara 1

jpnn.com, JAKARTA - Diikuti pelajar dari 33 provinsi di Indonesia dan satu peserta di Jepang, Gen Halal Championship 2026 mencatat peningkatan partisipasi sekitar tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Kompetisi LPPOM ini menjadi wadah edukasi halal sekaligus pengenalan sains dan peluang karier di industri halal bagi generasi muda.

SMA Kristen Waikabubak berhasil meraih Juara 1 dalam Gen Halal Championship 2026, kompetisi edukasi halal tingkat nasional yang diselenggarakan oleh LPPOM bagi pelajar SMA/SMK/MA sederajat.

Pada penyelenggaraan tahun kedua ini, kompetisi tersebut mencatat 4.525 pendaftar, meningkat sekitar tiga kali lipat dibandingkan tahun 2025 yang diikuti 1.493 peserta.

Direktur Utama LPPOM Muti Arintawati menyebut peningkatan partisipasi tersebut sebagai capaian positif dalam upaya memperluas edukasi halal kepada generasi muda.

“Edukasi halal perlu disampaikan melalui pendekatan yang dekat dengan generasi muda. Gen Halal Championship 2026 bukan sekadar kompetisi, tetapi juga menjadi wadah pembelajaran yang memberikan pengetahuan dan pengalaman secara langsung. Antusiasme peserta dari berbagai daerah, termasuk keikutsertaan generasi muda nonmuslim, menunjukkan bahwa edukasi halal bersifat inklusif dan dapat menjadi pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat luas,” ujar Muti.

Dari ribuan pendaftar, sebanyak 30 finalis dari 28 sekolah di 15 provinsi berhasil melaju ke babak Grand Final. Riau menjadi provinsi dengan jumlah finalis terbanyak, yakni sembilan orang. Setelah melalui rangkaian penilaian dan kompetisi, SMA Kristen Waikabubak berhasil meraih posisi tertinggi sebagai Juara 1.

Gen Halal Championship 2026 juga mencatat peningkatan partisipasi pelajar nonmuslim. Sebanyak 36 peserta nonmuslim mengikuti kompetisi tahun ini, meningkat dari 16 peserta pada 2025. Mereka berasal dari latar belakang agama Katolik, Protestan, dan Buddha.