Gen Z Beswan Djarum Buktikan Kepedulian Sosial Lewat Essay Contest

jpnn.com, BALI - Beswan Djarum kembali menunjukkan kepedulian dan kepekaan terhadap isu-isu sosial melalui ajang Essay Contest 2024/2025.

Kompetisi tahunan ini melahirkan gagasan segar dari generasi muda, mulai dari kesehatan mental ibu pasca-melahirkan, fenomena skincare hingga perundungan di dunia pendidikan kedokteran.

Juara pertama diraih Utin Richa Rinjani, mahasiswi Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat.

Utin mengangkat isu kesehatan mental ibu pasca-melahirkan atau Perinatal Mood and Anxiety Disorders (PMADs) yang kerap luput dari perhatian publik.

Dia menawarkan solusi layanan Motherhood Care Intervention (MCI) terintegrasi dengan Posyandu dan Puskesmas, melibatkan tenaga ahli jiwa dan psikolog.

Juara kedua ditempati Muhammad Faruq Azhar dari Politeknik Negeri Batam dengan esai tentang fenomena overclaim produk skincare.

Faruq mengusulkan solusi menyeluruh mulai dari pengawasan digital, edukasi literasi, hingga program pemulihan korban.

Sementara juara ketiga, Putri Malahayati dari Universitas Sriwijaya, mengangkat isu perundungan dokter residen dan menawarkan konsep AWARE (Altering Workplace Attitudes for Resident Education) untuk memutus rantai praktik tersebut.