Gen Z Merapat, by.U Hadirkan Paket Kuota Super Kaget, Hanya Rp 15 Ribu

jpnn.com, JAKARTA - Telkomsel melalui produk digitalnya, by.U menghadirkan sejumlah paket kuota menarik guna mendukung aktivitas para generasi muda atau Gen Z.

Kehadiran paket tersebut merupakan bentuk konsistensi by.U dalam menghadirkan komunikasi yang terasa personal dan otentik. A

Selain itu, by.U kerap menggunakan pendekatan meme culture yang ringan, seperti tagline populer: “Kuota habis di tanggal tua? Tenang, kita punya paket hemat sekentang goreng.”

Pendekatan itu menjadikan by.U bukan sekadar operator, tetapi teman digital yang memahami keseharian penggunanya.

VP Brand & Marketing Communications Telkomsel, Emir G. Surya mengatakan pihaknya memahami karakter Gen Z yang suka hal-hal unik, fun, dan penuh kejutan.

"Kami menghadirkan campaign kreatif seperti “Aneh Tapi Nyata”, yang mengangkat fenomena seru di dunia digital: livestream jualan sambil rebahan 24 jam, gendong teman di online gaming dengan sinyal yang kuat, hingga cosplay hiking seharian di platform online," ujar Emir G. Surya dalam siaran persnya, Sabtu (18/10).

Menurut Emir, semua ini mencerminkan semangat Gen Z yang random tapi progresif, dan by.U siap mendukung mereka dengan kuota yang fleksibel dan jaringan yang stabil.

Selain campaign by.U juga menawarkan paket kuota inovatif seperti Paket Super Kaget 7 GB hanya Rp15.000 untuk 14 hari, serta variasi paket di bawah 14 hari yang ramah kantong pelajar.