Genangan Air Tinggi, Kendaraan Roda Dua Diperbolehkan Masuk Tol

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melakukan rekayasa lalu lintas dengan mengizinkan kendaraan roda dua untuk dapat mengakses jalan tol akibat genangan yang cukup tinggi.

"Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Metro Jaya melakukan rekayasa lalu lintas terhadap kendaraan roda dua untuk memasuki ruas jalan tol," kata Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Dhanar Dono Vernandie dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan terdapat dua ruas jalan tol yang dapat dimasuki oleh kendaraan roda dua. Pertama, Gerbang Tol Sunter yang mengarah ke Keluaran Kebon Bawang. Kedua, dari Gerbang Tol Jembatan 31 dan keluar di Angke.

"Mengapa ini kami laksanakan? Karena di arteri, di Jalan Yos Sudarso dan Pluit Raya itu terjadi genangan dan tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda dua sehingga kami melakukan pelayanan masyarakat berupa rekayasa lalu lintas untuk mengarahkan kendaraan roda dua ke jalan tol," ujar Dhanar.

Dia menambahkan durasi yang dilaksanakan untuk kegiatan itu berkisar sekitar 20 menit, dan saat ini situasi sudah normal kembali.

"Dari kejadian rekayasa lalu lintas tersebut, kami laporkan tidak ada kecelakaan lalu lintas maupun gangguan atau hal-hal yang lain," ungkap Dhanar.

Di sisi lain, dia menyebutkan kemacetan panjang sempat terjadi di berbagai sudut ibu kota karena air yang menggenangi akses keluar-masuk gerbang tol.

"Kalau padat itu Podomoro, Sunter, yang keluar, itu karena arterinya banjir, jadinya kendaraan padat di tol," tutur Dhanar.