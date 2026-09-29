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Genap 10 Tahun, Klinik BMDERMA Dorong Standar Skin Longevity & Kedokteran Regeneratif

Genap 10 Tahun, Klinik BMDERMA Dorong Standar Skin Longevity & Kedokteran Regeneratif
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Genap 10 tahun, Klinik BMDERMA dorong standar Skin Longevity dan kedokteran regeneratif. Foto dok. BMDERMA

jpnn.com, JAKARTA - Memasuki usia satu dekade, klinik estetika medis BMDERMA meraih dua penghargaan internasional dari produsen estetika medis asal Swedia, JULAINE of Sweden.

BMDERMA mencatatkan diri sebagai satu-satunya klinik di Indonesia yang menerima penghargaan JULAINE Global Excellence Award untuk kategori Clinical Performance dan Clinical Partnership.

Apresiasi internasional tersebut diberikan atas kinerja klinis serta kontribusi klinik dalam memajukan standar bio-regenerasi dermal berbasis bukti ilmiah. 

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Selain dua penghargaan tingkat global tersebut, klinik itu juga menerima penghargaan 2025 Nordberg Medical Indonesia–Alliance of the Year atas kolaborasi kemitraan di tingkat nasional.

Head Doctor BMDERMA dr. Deasy Lius menyampaikan bahwa kualitas perawatan estetika tidak dapat dibangun secara instan atau sekadar mengikuti tren.

Menurut dia, pendekatan kesehatan kulit harus didasari pemahaman biologis yang mendalam serta perencanaan jangka panjang.

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"Setiap kulit memiliki karakteristik dan proses biologis yang berbeda. Pendekatan perawatan tidak bisa disamaratakan, melainkan harus dibangun melalui pemahaman ilmiah dan konsistensi dalam menjaga kesehatan kulit," ujar Deasy di Jakarta, Selasa (29/9). 

Fokus pada Skin Longevity

Genap 10 tahun, Klinik BMDERMA dorong standar Skin Longevity dan kedokteran regeneratif.

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