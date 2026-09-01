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Genap 20 Tahun, Pandi Bukukan Lebih dari 1,5 Juta Domain .id

Genap 20 Tahun, Pandi Bukukan Lebih dari 1,5 Juta Domain .id
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Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) menggelar acara konferensi pers di SMESCO Startup Hub Jakarta pada 31 Agustus–1 September 2026. Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) mengumumkan mencatatkan hasil yang gemilang pada tahun ini.

Sebab, PANDI membukukan lebih dari 1,5 juta domain dot ID bersamaan usia yang menginjak 20 tahun.

Hal tersebut diungkapkan langsung Ketua Pandi Isnawan Aslam pada saat konferensi pers di Jakarta Selatan, Senin (1/9).

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Dia menjelaskan untuk mencapai angka tersebut butuh perjalanan panjang.

Menurut dia, sejak 2007 lalu, domain .id menembus 100 ribu domain. Jumlah domain terus mengalami akselerasi hingga melampaui 500 ribu dan tembus satu juta lebih per 31 Juli 2026.

“Pertumbuhan domain .id hingga lebih dari 1,5 juta menunjukkan semakin kuatnya kepercayaan terhadap identitas digital Indonesia," kata dia kepada awak media, Senin.

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Isnawan menambahkan posisi domain .id di pasar domestik juga semakin kuat.

Dalam lima tahun terakhir, pangsa pasar .id di Indonesia meningkat dari 36% menjadi 58%. Ini menunjukkan semakin besarnya kepercayaan masyarakat terhadap domain Indonesia sebagai identitas digital.

Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) membukukan lebih dari 1,5 juta domain .id tepat di usia yang menginjak 20 tahun.

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