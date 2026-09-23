Genap 51 Tahun, Polytron Tandai Melalui Inovasi Produk hingga Gerakan Aksi Sosial

jpnn.com - JAKARTA - Polytron meluncurkan lini pendingin udara terbaru, yakni AC Polytron Neuva Pro dengan fitur Voice Sense.

Perangkat ini menghadirkan pengontrolan suara tanpa koneksi internet.

Beroperasi secara offline, modul pengontrol suara ini memproses perintah operasional tanpa latensi atau gangguan jaringan.

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Pengguna cukup memberikan instruksi lisan ke arah unit melalui frasa seperti "Hai Polytron", "Nyalakan AC", atau "Suhu Nyaman".

Item baru ini dihadirkan dalam momen ulang tahun ke-51 Polytron dengan mengusung tema Bangga Terus Melangkah untuk Mengapresiasi Daya Tahan Masyarakat.

General Manager Corporate Communications Polytron Diantika menyebut pihaknya berupaya menjadi perusahaan elektronik nasional yang selama lebih dari 50 tahun tidak hanya bertahan, tetapi terus bertumbuh.

Menurut Diantika, konsistensi pertumbuhan tersebut utamanya ditopang kepercayaan konsumen nasional.

"Melalui strategi 3i -Invention, Innovation, dan Improvement, dengan personalisasi produk yang relevan bagi setiap generasi, kami ingin terus menjadi bagian dari kisah hidup masyarakat Indonesia," kata Diantika di Jakarta.