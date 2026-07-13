Genap 75 Tahun, Lautan Luas Perkuat Transformasi Bisnis dan Strategi Berkelanjutan

jpnn.com, JAKARTA - PT Lautan Luas Tbk (IDX: LTLS) menandai 75 tahun perjalanan bisnisnya dengan memperkuat transformasi sebagai penyedia bahan baku dan solusi industri terintegrasi atau Integrated Ingredients and Solutions Provider.

Didirikan pada 1951, Lautan Luas awalnya menjalankan usaha sebagai importir dan distributor bahan kimia dasar serta bahan kimia khusus. Seiring berkembangnya kebutuhan industri, perseroan memperluas bisnisnya ke sektor manufaktur, logistik, pengolahan air, dan berbagai layanan pendukung.

Saat ini, bisnis Lautan Luas ditopang oleh tiga pilar utama, yakni distribusi, manufaktur, serta pendukung dan jasa. Ketiganya dikembangkan untuk melayani berbagai sektor industri di Indonesia dan kawasan regional.

"Usia perusahaan tidak menjadi satu-satunya ukuran keberlanjutan bisnis. Kemampuan beradaptasi dan memberikan nilai tambah dinilai menjadi faktor penting agar perusahaan tetap relevan," kata Presiden Direktur PT Lautan Luas Tbk, Indrawan Masrin dalam keterangannya dikutip Senin (13/7).

Transformasi Lautan Luas tidak hanya dilakukan dengan memperluas portofolio produk. Perusahaan juga membangun infrastruktur operasional, memperluas jaringan bisnis, serta meningkatkan kemampuan layanan untuk menjawab kebutuhan pelanggan yang semakin beragam.

Perseroan kini tidak lagi sekadar menyediakan bahan baku industri. Lautan Luas juga menawarkan solusi yang mendukung proses bisnis pelanggan secara lebih menyeluruh melalui kombinasi jaringan distribusi, kemampuan manufaktur, logistik, pengolahan air, dan layanan pendukung lainnya.

Penguatan juga dilakukan dari sisi internal perusahaan. Lautan Luas meningkatkan efektivitas operasional, mengembangkan kemampuan organisasi, serta memanfaatkan teknologi untuk menjaga kelincahan bisnis di tengah perubahan industri.

“Selama 75 tahun, Lautan Luas terus bertumbuh melalui berbagai fase perkembangan bisnis, perubahan pasar, dan tantangan industri,” ujar Indrawan.