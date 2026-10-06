Genap 80 Tahun, Bea Cukai Tegaskan Pengawasan dan Pelayanan Harus Beriringan

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai terus menjalankan peran dalam melindungi masyarakat sekaligus mendukung kegiatan ekonomi nasional di usia ke-80 tahun.

Semangat tersebut menjadi bagian dari tema Hari Bea dan Cukai (HBC) ke-80, “Teguh Melindungi, Tumbuh Menguatkan Negeri”.

Sebagai community protector, Bea Cukai menjalankan pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah peredaran barang ilegal dan berbahaya.

Pengawasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan negara, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap masyarakat, industri dalam negeri, petani, serta kepentingan ekonomi nasional.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan penindakan terhadap barang ilegal merupakan bagian dari upaya melindungi perekonomian nasional.

“Pengawasan tidak diukur hanya dari banyaknya penindakan, tetapi dari seberapa besar manfaatnya bagi perekonomian Indonesia, melindungi petani, industri dalam negeri, masyarakat, dan kepentingan negara,” ujar Suahasil dalam amanatnya pada Upacara Peringatan Hari Bea dan Cukai Tahun 2026.

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Hal tersebut menunjukkan pengawasan Bea Cukai memiliki dampak yang lebih luas dari sekadar menggagalkan pelanggaran.

Penindakan terhadap impor ilegal, misalnya, dapat mencegah barang yang tidak memenuhi ketentuan masuk dan mengganggu keberlangsungan usaha dalam negeri.