Genap Berusia 15 Tahun, AHA Commerce Kantongi Sertifikasi Great Place To Work

jpnn.com, JAKARTA - AHA Commerce meraih sertifikasi Great Place To Work® untuk pertama kalinya. Pencapaian ini menjadi pengakuan atas budaya kerja dan pengalaman karyawan sekaligus menandai perjalanan perusahaan memasuki usia ke-15 pada 2026.

Berdasarkan survei Trust Index™ yang dilakukan pada 12–18 Oktober 2026, sebanyak 82 persen karyawan AHA Commerce memberikan penilaian positif terhadap pengalaman mereka bekerja di perusahaan tersebut.

Survei ini melibatkan 199 karyawan, baik karyawan tetap maupun tenaga lepas yang dikenal dengan sebutan AHA Heroes.

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Chief Executive Officer AHA Commerce Stephen Lawrence, mengatakan sertifikasi tersebut memiliki arti penting karena mencerminkan penilaian langsung dari karyawan terhadap lingkungan kerja perusahaan.

Menurut dia, pertumbuhan bisnis selama 15 tahun tidak terlepas dari kontribusi dan kolaborasi seluruh tim.

"Bagi kami, sertifikasi ini bukan sekadar pengakuan eksternal, tetapi cerminan dari suara AHA Heroes. Selama 15 tahun, pertumbuhan AHA dibangun melalui kontribusi dan kerja sama seluruh tim," ujar Stephen, Jumat (6/11).

Hasil survei tersebut melampaui ambang batas minimum sertifikasi Great Place To Work® sebesar 65 persen.

Sejumlah indikator bahkan mencatatkan penilaian lebih tinggi, di antaranya 93 persen karyawan merasa disambut dengan hangat saat bergabung serta mendapatkan fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan untuk bekerja.