Genap Berusia 21 Tahun, Empat Gerai Hypermart Tampil dengan Logo Baru

jpnn.com - JAKARTA - Ritel perbelanjaan Hypermart melakukan rebranding di usianya yang genap 21 tahun. Itu menjadi babak baru dalam perjalanan pusat perbelanjaan tersebut sebagai pelopor ritel modern Indonesia.

Hypermart kini hadir dengan logo baru, simbol infinity ribbon, pita tak berujung yang mencerminkan adaptabilitas dan pertumbuhan berkelanjutan.

Di tengahnya, terdapat golden smile berbentuk pisang berwarna kuning, sebagai simbol kebahagiaan, keramahan, dan kehangatan dalam layanan pelanggan.

"Ini menegaskan komitmen kami untuk terus relevan dan makin dekat dengan pelanggan yang terus berkembang," kata Presiden Direktur PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA), Adrian Suherman, Kamis (28/8).

Dia menjelaskan, warna biru pada pita menyampaikan pesan kepercayaan dan modernitas, sedangkan kuning pada pisang menyuarakan optimisme dan keceriaan.

Latar putih mempertegas kesederhanaan dan kebersihan, yang menjadi fondasi dalam menghadirkan pengalaman belanja yang nyaman dan terpercaya.

"Karakter logo joyful, warm, bold, dan fresh mencerminkan semangat baru Hypermart dalam menyambut masa depan ritel yang lebih relevan dan inspiratif," lanjutnya.

Empat gerai pertama yang meluncurkan tampilan baru ini secara serentak pada 28 Agustus 2025 adalah Hypermart Lippo Karawaci Utara, Hypermart Puri, Hypermart Vila Melati Mas, dan Hypermart Gading Serpong.