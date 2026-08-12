Gencarkan Konsolidasi, Hanura Targetkan Raih Kursi DPR RI dari Sumsel di Pemilu 2029

jpnn.com - PALEMBANG - Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menggencarkan konsolidasi menghadapi Pemilihan Umum 2029. Hanura bahkan menargetkan meraih kursi DPR RI dari Sumatera Selatan.

Partai pimpinan Oesman Sapta Odang itu melakukan langkah awal dengan melakukan penguatan struktur hingga tingkat desa, serta pemetaan daerah pemilihan (dapil) untuk bisa merebut kembali kursi di parlemen.

Ketua Tim Satuan Tugas (Task Force) DPP Partai Hanura Patrice Rio Capella menegaskan bahwa konsolidasi ke daerah bukan sekadar seremonial, tetapi bagian dari upaya memastikan seluruh struktur partai bergerak terarah dan terukur.

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"Hanura tidak sedang menyiapkan pesta di 2029, kami sedang menyiapkan petarung-petarung untuk ikut Pemilu 2029," kata Rio, Rabu (12/8).

Rio menjelaskan bahwa kekuatan utama partai menghadapi Pemilu 2029 bukan hanya figur, tetapi struktur organisasi yang solid dari tingkat provinsi hingga desa. Oleh karena itu, DPP Partai Hanura menargetkan seluruh struktur kepengurusan dapat tersusun dan terkoneksi secara nasional.

Menurut Rio, struktur itu nantinya menjadi mesin politik yang mampu menggerakkan kader, sekaligus menjadi modal menghadapi kontestasi politik. Dia optimistis jika struktur partai dapat dibangun secara maksimal, maka Hanura mampu kembali menembus parlemen.

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"Sejarah tidak dicatat oleh orang-orang yang berdiam dan ragu. Sejarah dicatat oleh orang-orang yang progresif dan yakin dengan perjuangannya," ungkapnya.

Lebih lanjut Rio mengingatkan kader yang masih meragukan masa depan Hanura diminta tidak menghambat gerak partai. Menurut dia, energi kader harus difokuskan membangun optimisme dan memenangkan pertarungan politik 2029.