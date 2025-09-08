Gencarkan Penertiban, Polda Riau Sudah Memusnahkan 292 Rakit Tambang Emas Ilegal di Kuansing
jpnn.com - PEKANBARU - Polda Riau bersama Polres Kuantan Singingi terus menggencarkan penertiban aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang merupakan lingkungan di sepanjang Sungai Kuantan.
Kabid Humas Polda Riau Kombes Anom Karabianto mengatakan bahwa hingga Minggu (7/9), pihaknya sudah memusnahkan 292 rakit atau dompeng.
Penertiban terbaru terhadap aktivitas PETI dilakukan pada Minggu (7/9) di Desa Sei Bawang, Sei Sirih, Kuning, dan Sei Kranji di Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi.
Dalam operasi ini, Tim Gabungan Polda Riau dan Polres Kuansing menemukan empat unit rakit dompeng yang digunakan untuk menambang emas secara ilegal.
Seluruh barang bukti yang ditemukan langsung dimusnahkan di lokasi dengan cara dibakar.
Hal tersebut dilakukan guna mencegah para pelaku PETI melakukan aktivitas kembali.
“Pemusnahan dilakukan di tempat sebagai langkah tegas agar tidak ada peluang bagi pelaku untuk melanjutkan aktivitas ilegal ini,” kata Kombes Anom, Senin (8/9).
Perwira menengah Polri ini mengatakan bahwa penertiban itu merupakan komitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan, terutama Sungai Kuantan, yang menjadi sumber kehidupan masyarakat.
Polda Riau terus menggencarkan penertiban PETI di Kuansing. Sebanyak 292 rakit tambang emas ilegal sudah dimusnahkan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Polda Sumbar Ajak Polda Riau Bersinergi Menindak PETI
- 55 Rakit PETI Dimusnahkan Saat Operasi Tambang Ilegal di Sungai Kuantan
- Polisi Tangkap Pemasok Ekstasi dan Eks Manajer D’Poin Pekanbaru
- Polda Riau Tegak Lurus Perintah Kapolri, Siap Tindak Tegas Anarkis
- Temui Massa Pengunjuk Rasa, Irjen Heryawan Minta Maaf & Ajak Demonstran Doakan Affan
- Ribuan Mahasiswa dan Pengemudi Ojol di Riau Tuntut Presiden Mencopot Kapolri