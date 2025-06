Gencarkan Program Edukasi & Literasi, Pintu Goes to Campus Hadir di Universitas Bakrie

jpnn.com, JAKARTA - PT Pintu Kemana Saja (PINTU) menggelar program edukasi Pintu Goes to Campus di Universitas Bakrie bertema 'Dunia Kripto dan Mahasiswa: Edukasi, Inovasi, dan Amankan Investasimu'.

Djoko Kurnijanto, Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan dukungannya terhadap program ini.

“Literasi menjadi salah satu pilar yang menjadi perhatian kami di OJK. Adanya inisiatif program Pintu Goes to Campus oleh PINTU, Universitas Bakrie, dan Investortrust.id, sangat membantu kami dan kami mendukung penuh acara seperti ini, acara goes to campus, literasi finansial, terutama financial digital literacy merupakan hal yang sangat baik dan kita harus lakukan secara terus menerus,” ujar Djoko.

Timothius Martin, Chief Marketing Officer (CMO) PINTU, mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung penuh acara Pintu Goes to Campus.

“Selama lima tahun terakhir kami sudah mengadakan program Pintu Goes to Campus ke lebih dari 20 kampus di seluruh Indonesia dan kami bangga pertama kali dapat menyambangi Universitas Bakrie bersama dengan OJK, para pakar, dan praktisi. Program Pintu Goes to Campus menjadi ajang untuk bertukar pikiran dengan teman-teman mahasiswa, dosen, regulator, dan bagaimana bersama-sama untuk terus mencari jalan demi mengembangkan industri crypto di Indonesia,” tutur dia.

Acara ini dihadiri lebih dari 150 mahasiswa Universitas Bakrie jurusan Akuntansi dengan rangkaian acara dibuka oleh OJK dan dilanjutkan dengan diskusi panel para pakar.

Program Pintu Goes to Office menjadi rangkaian kegiatan edukasi literasi yang penting di tengah pertumbuhan investor crypto di Indonesia yang menurut data OJK per April 2025 sudah mencapai 14,16 juta orang dengan total transaksi Rp35,61 triliun.

“Bagi teman-teman mahasiswa, investasi terbaik di usia muda adalah edukasi yang menjadi fondasi utama sebelum masuk ke dunia investasi. Selain itu, kestabilan emosi, dan manajemen risiko juga menjadi faktor yang penting untuk dipelajari. Jika semua hal tersebut dirasa sudah terpenuhi, barulah terjun mengeksplorasi dunia investasi dan tentunya pastikan investasi menggunakan uang yang memang dikhususkan untuk investasi,” seru Timo.(chi/jpnn)