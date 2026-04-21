menu
JPNN.comJPNN.com
Generasi Baru BYD Atto 3 Kena Rombak dari Dimensi hingga Sistem Penggerak

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
BYD bersiap meluncurkan generasi terbaru BYD Atto 3. Foto: byd

jpnn.com - BYD bersiap memperkenalkan generasi terbaru BYD Atto 3. Pembaruannya mencakup tampilan hingga pengalaman berkendara yang lebih matang.

Sorotan utama ada pada teknologi pengisian cepat yang disebut “flash charging”.

Sistem diklaim mampu mengisi daya baterai dari 10 persen ke 97 persen hanya dalam waktu sekitar sembilan menit.

Baca Juga:

Secara dimensi, Atto 3 terbaru tumbuh lebih besar, sekitar 50mm.

Di mana, panjangnya kini mencapai 4.665 mm dengan jarak sumbu roda 2.770 mm.

Postur yang lebih bongsor tak hanya memberi kesan lebih proporsional, tetapi juga menjanjikan ruang kabin lebih lega.

Baca Juga:

Perubahan paling signifikan justru ada di dapur pacu. Generasi terbaru beralih ke platform penggerak roda belakang (RWD), meninggalkan konfigurasi sebelumnya.

Dua pilihan baterai lithium iron phosphate (LFP) disiapkan, masing-masing berkapasitas 57,5 kWh dan 68,5 kWh.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

