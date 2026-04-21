Generasi Baru BYD Atto 3 Kena Rombak dari Dimensi hingga Sistem Penggerak

jpnn.com - BYD bersiap memperkenalkan generasi terbaru BYD Atto 3. Pembaruannya mencakup tampilan hingga pengalaman berkendara yang lebih matang.

Sorotan utama ada pada teknologi pengisian cepat yang disebut “flash charging”.

Sistem diklaim mampu mengisi daya baterai dari 10 persen ke 97 persen hanya dalam waktu sekitar sembilan menit.

Baca Juga: BYD Sealion 7 Bikin Dunia Mulai Percaya

Secara dimensi, Atto 3 terbaru tumbuh lebih besar, sekitar 50mm.

Di mana, panjangnya kini mencapai 4.665 mm dengan jarak sumbu roda 2.770 mm.

Postur yang lebih bongsor tak hanya memberi kesan lebih proporsional, tetapi juga menjanjikan ruang kabin lebih lega.

Perubahan paling signifikan justru ada di dapur pacu. Generasi terbaru beralih ke platform penggerak roda belakang (RWD), meninggalkan konfigurasi sebelumnya.

Dua pilihan baterai lithium iron phosphate (LFP) disiapkan, masing-masing berkapasitas 57,5 kWh dan 68,5 kWh.