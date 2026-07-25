Generasi Emas Institute Gelar Diskusi Kepemudaan Bahas Indonesia Emas 2045
jpnn.com, JAKARTA - Generasi Emas Institute menggelar diskusi bertajuk “Politik Kepemudaan dan Indonesia Emas 2045” di sebuah cafe di Jakarta Selatan pada Sabtu (25/7/2026) siang.
Founder Generasi Emas Institute Pangeran Mangkubumi mengatakan Komunitas ini merupakan inkubator dan laboratorium perjuangan anak muda Indonesia hari ini untuk menjadi katalisator terwujudnya Indonesia Emas 2045.
"Generasi Emas Intitute lahir dari kesadaran kolektif anak anak muda indonesia sebagai katalisator perubahan yang menginginkan Indonesia Emas 2045 bukan hanya sebuah tagline belaka, namun mampu terwujud dan teraktualisasi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara” ujar Pangeran.
Oleh karena itu, Pangeran Mangkubumi menyebut Generasi Emas Institute ini hadir sebagai wadah harapan baru bagi anak anak muda yang sudah skeptis terhadap Indonesia Emas 2045.
“Kami hadir untuk memastikan bahwa anak-anak muda Indonesia tidak boleh takut untuk bermimpi dan membayangkan Indonesia Emas di tahun 2045," ujarnya.
Realitas Hari Ini Menunjukkan Arah
Dalam diskusi yang diikuti puluhan mahasiswa/i dari berbagai kampus tersebut, sejumlah peserta menyampaikan berbagai macam ide, gagasan, harapan dan kritik konstruktif untuk pemerintah agar visi besar di 2045 dapat terealisasi.
“Ya, kami menyambut baik adanya Generasi Emas Intitute. Benar bahwa masih banyak hal yang mesti dievaluasi oleh pemerintah terutama soal kebijakan strategis seperti MBG," ujar Adriantara, salah seorang peserta diskusi.
Generasi Emas Institute menggelar diskusi bertajuk ‘Politik Kepemudaan dan Indonesia Emas 2045’ di sebuah cafe di Jakarta Selatan pada Sabtu (25/7/2026).
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