Generasi Ketiga Mazda CX-5 Menyapa Pengunjung GIIAS 2026, Harga Rp 600 Jutaan
jpnn.com, KOTA TANGERANG - PT. Eurokars Motor Indonesia (EMI) meluncurkan All-New Mazda CX-5 di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.
Generasi ketiga SUV medium andalan Mazda itu hadir membawa penyegaran pada desain, kabin, hingga kenyamanan berkendara.
Mengusung evolusi filosofi KODO Design, All-New Mazda CX-5 tampil lebih tegas dan elegan.
Kabinnya kini lebih lapang, senyap, serta tetap mempertahankan konsep Jinba-Ittai.
Filosofi Mazda dalam menghadirkan pengalaman berkendara yang menyatu dengan pengemudi.
Mazda menawarkan dua varian, yakni Sport Edition seharga Rp599 juta dan Kuro Edition Rp689,9 juta (OTR Jakarta).
Kuro Edition tampil lebih eksklusif dengan aksen serba hitam dan interior premium, sementara Sport Edition mengedepankan karakter dinamis untuk penggunaan harian.
"Mazda tidak hanya menghadirkan kendaraan, tetapi juga pengalaman yang memperkaya kehidupan melalui desain, teknologi, dan craftsmanship khas Jepang," ujar Chief Operating Officer PT. Eurokars Motor Indonesia, Ricky Thio.
PT. Eurokars Motor Indonesia (EMI) meluncurkan All-New Mazda CX-5 di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.
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