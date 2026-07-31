menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Generasi Ketiga Mazda CX-5 Menyapa Pengunjung GIIAS 2026, Harga Rp 600 Jutaan

Generasi Ketiga Mazda CX-5 Menyapa Pengunjung GIIAS 2026, Harga Rp 600 Jutaan

Generasi Ketiga Mazda CX-5 Menyapa Pengunjung GIIAS 2026, Harga Rp 600 Jutaan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
All New Mazda CX-5 tampil di GIIAS 2026. Foto: mazda

jpnn.com, KOTA TANGERANG - PT. Eurokars Motor Indonesia (EMI) meluncurkan All-New Mazda CX-5 di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

Generasi ketiga SUV medium andalan Mazda itu hadir membawa penyegaran pada desain, kabin, hingga kenyamanan berkendara.

Mengusung evolusi filosofi KODO Design, All-New Mazda CX-5 tampil lebih tegas dan elegan.

Baca Juga:

Kabinnya kini lebih lapang, senyap, serta tetap mempertahankan konsep Jinba-Ittai.

Filosofi Mazda dalam menghadirkan pengalaman berkendara yang menyatu dengan pengemudi.

Mazda menawarkan dua varian, yakni Sport Edition seharga Rp599 juta dan Kuro Edition Rp689,9 juta (OTR Jakarta).

Baca Juga:

Kuro Edition tampil lebih eksklusif dengan aksen serba hitam dan interior premium, sementara Sport Edition mengedepankan karakter dinamis untuk penggunaan harian.

"Mazda tidak hanya menghadirkan kendaraan, tetapi juga pengalaman yang memperkaya kehidupan melalui desain, teknologi, dan craftsmanship khas Jepang," ujar Chief Operating Officer PT. Eurokars Motor Indonesia, Ricky Thio.

PT. Eurokars Motor Indonesia (EMI) meluncurkan All-New Mazda CX-5 di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI