Generasi MZ Indonesia Terpikat Pesona Minuman Sulingan Beras Korea

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian, Pangan, dan Urusan Pedesaan Korea bersama Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation (aT) menggelar acara promosi minuman sulingan beras Korea di restoran premium Anthem, Jakarta, baru-baru ini.

Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan kualitas dan cita rasa premium minuman sulingan beras kepada generasi muda dan kalangan berpendapatan tinggi di Indonesia.

Acara bertajuk “Promosi Minuman Sulingan Beras Korea” ini menghadirkan tiga program utama, yakni Paviliun Promosi K-Rice Distilled Spirit, Zona Pencicipan, dan Zona Event.

Kegiatan tersebut berhasil menarik perhatian 225 pengunjung, termasuk 18 influencer. Di paviliun, pengunjung diperkenalkan sejarah dan proses pembuatan minuman sulingan beras Korea yang kini telah dipasarkan di Indonesia.

Seiring tren kuliner dan minuman di Indonesia yang dipengaruhi budaya Korea, acara ini juga menghadirkan pengalaman meracik koktail berbahan dasar minuman sulingan beras. Antusiasme tinggi terlihat dari generasi MZ yang aktif mengikuti sesi tersebut.

Sebanyak lima varian koktail disajikan, yakni Seoul Sky, Mojito Soju, Korean Old Fashioned, Yuzu Sour, dan K-Pop Punch.

Hidangan pendamping berupa enam jenis finger food khas Korea juga tersedia, seperti tteokkochi ball, kimchi arancini, bulgogi quesadilla, mandu goreng, canape tahu-kimchi, dan tteokkochi bolognese.

Untuk memperluas jangkauan pasar, paviliun khusus promosi minuman sulingan beras Korea juga digelar di tiga restoran Korea premium di Jakarta.