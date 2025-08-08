Generasi Terbaru MG4 EV Mengaspal, Ada 5 Varian, Harga Mulai Rp 165 Juta

jpnn.com - SAIC Motor baru saja memperkenalkan generasi terbaru MG4 di Tiongkok. Mobil listrik tersebut mendapat peningkatan komprehensif.

MG4 EV ditawarkan dalam lima varian, yaitu Comfort, Ease, Freedom, Smart, dan versi baterai semi-solid state.

Tampilan eksterior mengandalkan tarikan garis tajam dengan lampu sipit dan bumper beraura sporty yang kental. Perbedaannya cukup menyita mata dibandingkan model lama.

Dimensinya juga lebih besar, dengan panjang mencapai 4.395 mm, lebar 1.842 mm, tinggi 1.551 mm, dan jarak sumbu roda 2.750 mm.

Bergeser ke interior, MG4 EV dilengkapi layar sentuh mengambang beresolusi 2.5K berukuran 15,6 inci yang ditenagai chip Qualcomm Snapdragon 8155.

Mobil juga memperkenalkan Sistem Mobilitas Cerdas MG×Oppo, yang memungkinkan integrasi ponsel ke mobil yang mulus dengan fungsi kunci digital, perintah suara AI, pencerminan aplikasi, dan kompatibilitas yang agnostik di berbagai perangkat.

Pembaruan melalui jaringan nirkabel (OTA) akan membuka fitur-fitur seperti parkir jarak jauh berbasis ponsel dan navigasi.

Hatchback listrik anyar itu ditenagai motor sinkron magnet permanen bertenaga 160 hp dan torsi 250 Nm. Kecepatan puncaknya diklaim tembus 160 km/jam.