Geng Listyo Sigit Menyadap Prabowo Sejak 2025, Lalu Menghapus Jejak Oktober 2026

jpnn.com - Kelakuan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) Cs melakukan penyadaran terhadap Presiden Prabowo Subianto diduga telah berlangsung sejak 2025.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim) Polri Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers Selasa malam (3/1/2026).

Komjen Asep menyebut tiga tersangka dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural yakni perwira Polri berinisial LSP, ASN, dan EH, diduga menyadap Presiden, menteri, pejabat, tokoh politik, hingga media, sejak 2025.

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Mereka -sebut saja geng Listyo Sigit, diduga menyadap terhadap nomor-nomor telepon para target secara ilegal dan diduga berlangsung dalam kurun waktu 2025 hingga 2026.

"Para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan para pengusaha," kata Asep saat konferensi pers di Mabes Polri.

Adapun modus operandinya, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran LP (laporan polisi) pada kurun waktu tahun 2025 dan 2026.

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Penyadapan itu dilakukan tanpa ada kaitannya dengan penegakan hukum. Kemudian, para tersangka juga menghapus jejak log pada bulan Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak penyadapan.

Asep mengatakan kegiatan pemantauan dan penyadapan seharusnya sesuai dengan aturan dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010, di mana tindakan itu harus menjamin prinsip-prinsip perlindungan HAM, legalitas, kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan kerahasiaan.