Geng Motor Lapendos di Bandung Kepergok Hendak Tawuran, Polisi Sita Sebilah Golok

jpnn.com, BANDUNG - Warga dan polisi menggagalkan rencana tawuran yang akan diikuti geng motor Lapendos di Kota Bandung.

Niat buruk ini pertama kali dicurigai warga yang melihat gelagat tiga orang remaja di kawasan Gunung Batu, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, pada Kamis (5/11/2026) malam.

Ketiganya sempat dikira hendak melakukan aksi pembegalan sebelum akhirnya digelandang ke kantor polisi.

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 23.49 WIB. Warga sekitar yang curiga langsung mengepung dan mengamankan ketiga remaja itu, lalu melaporkan kejadian itu melalui call center Tim Prabu 2 Polrestabes Bandung.

Menerima aduan warga, Tim Prabu 2 bergerak cepat ke lokasi kejadian yang berada di wilayah hukum Polsek Cicendo untuk melerai kerumunan dan mengamankan situasi.

"Setibanya di lokasi, personel mendapati warga sudah berkerumun dan mengamankan tiga orang remaja. Tim langsung mengambil langkah melerai serta mengamankan para pelaku dari amukan massa," kata Kabag Ops Polrestabes Bandung AKBP Asep Saepudin dalam keterangannya, Jumat (6/11).

Dari hasil pemeriksaan dan interogasi awal di lapangan, ketiga remaja itu membantah hendak membegal. Namun, mereka mengakui berniat menggelar aksi tawuran melawan kelompok geng motor musuh di daerah Cimahi.

"Hasil pemeriksaan awal menunjukkan mereka bukan hendak membegal, melainkan berniat tawuran dengan kelompok geng motor Warci di kawasan Jalan Terusan, Cimahi. Namun, sebelum sampai ke lokasi yang dituju, mereka lebih dulu diamankan warga di Gunung Batu," terangnya.