menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Industri » Genjot Daya Saing Industri, Bea Cukai Memperkuat Asistensi Ekspor Lewat Kegiatan Ini

Genjot Daya Saing Industri, Bea Cukai Memperkuat Asistensi Ekspor Lewat Kegiatan Ini

Genjot Daya Saing Industri, Bea Cukai Memperkuat Asistensi Ekspor Lewat Kegiatan Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bea Cukai asistensi ekspor melalui kegiatan Customs Visit Customer (CVC) untuk meningkatkan daya saing industri nasional. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, SEMARANG - Bea Cukai memperkuat asistensi ekspor melalui kegiatan Customs Visit Customer (CVC) di Semarang dan Belitung.

Upaya tersebut dilakukan guna mendukung perdagangan internasional dan meningkatkan daya saing industri nasional.

CVC merupakan sarana strategis untuk membangun komunikasi dua arah antara Bea Cukai dan dunia usaha.

Baca Juga:

Melalui kegiatan ini, Bea Cukai hadir memberikan pendampingan agar pelaku usaha memahami ketentuan kepabeanan secara utuh.

“Jadi nantinya kegiatan ekspor dapat berjalan lancar dan sesuai regulasi,” kata Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo dalam keterangannya, Senin (9/2).

Di Semarang, Bea Cukai Tanjung Emas melaksanakan CVC ke PT Bonanza Megah untuk membahas rencana ekspor Refined Used Cooking Oil (UCO) pada Rabu (4/2).

Baca Juga:

Kunjungan ini dilakukan seiring pemberlakuan regulasi baru dari Kementerian Perdagangan terkait ketentuan ekspor produk turunan kelapa sawit sebagaimana diatur dalam Permendag Nomor 2 Tahun 2025.

Diskusi juga melibatkan PT Kurnia Sari Utama dan PT Gapura Mas Lestari dengan fokus memastikan kesiapan perusahaan dalam memenuhi persyaratan ekspor minyak jelantah olahan.

Ini kegiatan yang dilakukan Bea Cukai di Semarang dan Belitung untuk meningkatkan daya saing industri nasional

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI