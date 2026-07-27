Genjot Pasar Kripto, OSL Indonesia Gelar Kompetisi Trading Berhadiah Liburan ke Bali

jpnn.com, JAKARTA - Platform pedagang aset keuangan digital berizin OJK, OSL Indonesia, resmi meluncurkan kompetisi perdagangan kripto OSL Summer Event selama 20 hari dari 17 Juli hingga 6 Agustus 2026 untuk mengapresiasi antusiasme para pengguna.

Kompetisi yang diselenggarakan oleh PT Multikripto Exchange Indonesia (OSL Indonesia) ini menawarkan total hadiah berupa voucer USDGO—aset stablecoin yang dipatok 1:1 terhadap mata uang dolar AS—senilai hingga 750 USDGO, di samping grand prize perjalanan ke Bali.

Langkah strategis ini diambil guna memperkuat penetrasi pasar perusahaan di tanah air.

Peluncuran program ini bertepatan dengan momentum pertumbuhan pasar aset digital domestik yang signifikan.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Mei 2026, jumlah investor kripto di Indonesia telah menyentuh angka 22,4 juta orang dengan total akumulasi nilai transaksi mencapai Rp 23,01 triliun.

Manajemen OSL Indonesia, yang kini berstatus sebagai Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) resmi di bawah pengawasan OJK, menyatakan bahwa tingginya minat masyarakat tersebut menjadi dorongan utama bagi perusahaan untuk menghadirkan kampanye interaktif yang aman dan teregulasi bagi para pelaku trading.

Kompetisi trading yang bertajuk Trading Kencang, Hadiah Menjulang, Saatnya Menang ini memberikan kesempatan kepada pengguna untuk mendapatkan hadiah voucher USDGO, stablecoin yang dipatok 1:1 terhadap harga USD senilai hingga 750 USDGO, sekaligus memperebutkan kesempatan memenangkan grand prize liburan ke Bali.

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