menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Genjot Sport Tourism dan Ekonomi Daerah Melalui Event Lari The Ultimate 10K Series

Genjot Sport Tourism dan Ekonomi Daerah Melalui Event Lari The Ultimate 10K Series

Genjot Sport Tourism dan Ekonomi Daerah Melalui Event Lari The Ultimate 10K Series
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Konferensi pers The Ultimate 10K Series yang diselenggarakan di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (10/3). Foto: Dokumentasi The Ultimate 10K Series

jpnn.com, JAKARTA - Buat anda yang hobi berlari siap-siap untuk meramaikan event lari berskala nasional bertajuk The Ultimate 10K Series.

Rencananya agenda tersebut akan dimulai dimulai 17 Mei mendatang di Bandung, Surabaya (7 Juni), Tangerang (13 September), dan Semarang (13 Desember).

Seluruh kegiatan mendapatkan dukungan penuh dari kepala daerah masing-masing untuk bisa memeriahkan acara.

Baca Juga:

Wali Kota Bandung M Farhan mengungkapkan event The Ultimate 10K Series diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di masing-masing daerah yang menyelenggarakan event lari tersebut.

“The Ultimate 10K Series diharapkan momentum strategis untuk semakin memperkuat posisi kota Bandung sebagai kota inovasi yang kreatif sekaligus destinasi wisata yang nyaman,” ujar pria kelahiran 25 Februari 1970 itu.

Senada dengan Farhan, Wakil Wali Kota Tangerang Maryono Hasan juga antusias dengan penyelenggaraan event tersebut.

Baca Juga:

Adanya The Ultimate 10K Series juga sejalan dengan upaya Pemda Tangerang mendorong masyarakat untuk bergaya hidup sehat. 

“Kami berharap penyelenggaraan Tangerang 10K tidak hanya memperkuat citra kota yang sehat dan modern, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi lokal melalui sport tourism,” kata Maryono.

Buat anda yang hobi berlari siap-siap untuk meramaikan event lari berskala nasional bertajuk The Ultimate 10K Series mulai 17 Mei mendatang di Bandung

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI