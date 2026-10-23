Genjot Sport Tourism, Kemenpar Dorong Penyelenggaraan Event Olahraga Kelas Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan wisata olahraga (sport tourism) di tanah air melalui pelaksanaan berbagai gelaran olahraga berskala nasional maupun internasional.

“Kita memang berharap semakin banyak event olahraga yang dilaksanakan di Indonesia, tentu juga akan semakin dikenal juga Indonesia di mata dunia,” kata Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) Kementerian Pariwisata Hafiz Agung Rifa saat ditemui usai konferensi pers “OGFC Legends Manchester United 2008 vs Persija Legends” di Jakarta, Jumat.

Menurut Hafiz, hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya secara infrastruktur maupun fasilitas juga siap untuk mengelenggarakan event-event kelas dunia.

Ia mengatakan sport tourism di Indonesia selain di Mandalika menjadi yang utamanya, Kementerian Pariwisata juga mendorong gelaran atau event-event di daerah lain.

“Banyak juga event olahraga yang sudah diselenggarakan tidak hanya di Mandalika. Kita tahu yang terkenal adalah Borobudur Marathon, kita juga fokus di sana, lalu ada beberapa destinasi lain,” imbuh Hafiz.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata Rizki Handayani Mustafa menambahkan melihat sport tourism sebagai ekosistem, tentu perlu berkolaborasi seperti dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

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Menurut dia, di dalam olahraga yang memiliki banyak industri-industri diharapkan nanti sampai ke merchandise, cenderamata dapat berkembang sehingga bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga bisa masuk di sana.

“Jadi kita harapkan tidak hanya event satunya, tetapi juga ekosistem di sport tourism-nya berkembang juga,” kata Rizki.