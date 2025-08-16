George Santos: Keamanan, Salah Satu Kunci Penting dalam Keberhasilan Investasi

jpnn.com, BINTAN - Jaminan keamanan menyeluruh merupakan faktor krusial dalam menarik minat investor. Investor lebih tertarik pada destinasi investasi yang menawarkan kawasan yang aman dan terlindungi dari risiko yang tidak perlu.

Hal tersebut disampaikan oleh Pimpinan PT Bintan Alumina Indonesia (BAI), George Santos saat memberikan sambutan pada peresmian Pos Pengamanan Terpadu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang, Bintan, Kamis (14/8).

"Keamanan adalah salah satu kunci penting dalam berinvestasi. Jaminan keamanan yang baik, kemudahan regulasi dan perizinan dari pemerintah, bisa meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi, dan menjaga kelangsungan investasi jangka panjang," ujar Santos.

Santos melanjutkan jaminan keamanan investasi juga berkaitan erat dengan reputasi suatu perusahaan maupun negara.

Jika suatu entitas memiliki reputasi yang baik dalam hal keamanan, investor akan tertarik untuk berinvestasi.

"Oleh karena itu, dengan diresmikannya Pos Pengamanan Terpadu ini, diharapkan bisa mendukung jaminan keamanan investasi dan aktivitas industri di wilayah KEK Galang Batang," tambah Santos.

Dalam kesempatan tersebut, George Santos juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran Polda Kepulauan Riau dan Polres Bintan, atas kerja keras dan kontribusi dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif di kawasan KEK Galang Batang selama ini.

Bagi PT BAI, sambung Santos, kerja sama ini tidak hanya bertujuan mendukung kelancaran kegiatan industri di KEK Galang Batang, tetapi juga menjadi wujud tanggungjawab bersama dalam mendukung pembangunan daerah.