George Santos, Pengusaha Muda yang Konsisten Jalankan Misi Sosial

George Santos adalah seorang pengusaha yang terlibat dalam pengembangan investasi, terutama melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang di Bintanl dan terlibat di bisnis internasional. Foto: dok source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Membangun masa depan bangsa bukan hanya soal mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan kesejahteraan dan sektor pendidikan masyarakat merata.

Di banyak daerah, tantangan berupa keterbatasan akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga pemenuhan kebutuhan dasar masih menjadi pekerjaan besar yang menuntut perhatian.

Pemerataan pembangunan ini penting agar masyarakat di kota maupun desa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.

Pendidikan kerap disebut sebagai fondasi utama dalam menciptakan generasi yang tangguh. Akses pendidikan yang merata memungkinkan anak-anak di seluruh Indonesia memiliki peluang yang sama untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Sekolah bukan sekadar tempat belajar, tetapi juga ruang yang membuka jalan menuju perubahan sosial dan ekonomi di masa depan.

Selain pendidikan, peran fasilitas umum dan ruang spiritual juga tak bisa dipandang sebelah mata. Tempat ibadah, misalnya, sering menjadi pusat kebersamaan dan solidaritas masyarakat.

Kehadiran sarana ini berfungsi bukan hanya sebagai tempat ritual, tetapi juga sebagai wadah memperkuat nilai kebersamaan dan empati antarwarga.

Aspek lain yang tak kalah penting adalah pemenuhan kebutuhan pangan. Makanan bergizi yang terjangkau, bahkan gratis untuk mereka yang benar-benar membutuhkan, menjadi salah satu kunci dalam menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif.

George memastikan program yang dijalankan benar-benar bermanfaat dengan turun langsung ke lapangan.

