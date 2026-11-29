jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha muda George Santos yang juga CEO Solid Holding/Solid Corp kembali menorehkan prestasi melalui penghargaan Anugerah Bakti Nusantara dalam rangka HUT ke-11 Nusantara TV atas kontribusi dan dedikasinya.

George Santos, meraih penghargaan kategori Young Inspirator for Industrial Transformation 2026.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh George Santos pada Kamis lalu di Gedung NTV Tower, Jakarta.

Mengusung tema “Symphony of Nusantara – Merangkai Informasi, Menginspirasi Negeri”, penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi sekaligus kepercayaan Nusantara TV kepada George Santos atas kontribusi nyata dan konsistensinya dalam pengabdiannya kepada masyarakat dan bangsa Indonesia.

Penghargaan tersebut adalah apresiasi atas peran George Santos yang menjadi penggerak industri hilirisasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang, Bintan, Kepulauan Riau.

“Saya bersyukur atas penghargaan young inspirator ini dan saya dedikasikan kepada orang tua saya yang selalu mendukung saya dari pertama. Terima kasih juga kepada keluarga besar tim Solid Grup atas dedikasinya dan loyalitasnya. Untuk Nusantara TV semoga semakin maju dan sukses ya,” ujar George Santos.

Kelahiran 29 Mei 1995 di Tanjungpinang, George Santos dikenal sebagai pemimpin bisnis lintas sektor. Melalui Solid Holding, mengembangkan usaha di bidang pertambangan, pelayaran, investasi, pembangkit listrik, hingga hilirisasi alumina.

Salah satu proyek penting yang dikelola adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang di Kabupaten Bintan.