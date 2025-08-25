Gerah dengan Premanisme Online, Fitri Salhuteru Siap Laporkan Penuding Suap Hakim

jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha Fitri Salhuteru menyatakan kesiapannya untuk melaporkan oknum-oknum yang menudingnya terlibat dalam praktik suap terhadap hakim.

Isu dugaan suap hakim tersebut mencuat seiring dengan kasus hukum yang melibatkan Dokter Reza Gladys, di mana nama Fitri Salhuteru turut terseret dalam pusaran tuduhan tersebut.

Hal tersebut lantaran Fitri Salhuteru terang-terangan memberikan dukungan kepada Dokter Reza Gladys yang tengah menjadi lawan hukum Nikita Mirzani.

Fitri Salhuteru mengaku terganggu karena namanya terus-menerus disebut dan dikaitkan dengan tuduhan yang tidak berdasar.

Oleh karena itu, dia tak segan melaporkan ke polisi, jika permasalahan tersebut terus berlanjut.

"Kalau memang ini berproses sampai akhir nanti, ya saya akan menuntut karena nama saya dibawa-bawa," kata Fitri Salhuteru di Jakarta, baru-baru ini.

Eks sahabat Nikita Mirzani itu secara terang-terangan mengungkapkan kegemasannya terhadap ulah oknum di dunia maya yang diduga menyebarkan rekaman hoaks soal Reza Gladys melakukan suap kepada hakim.

Menurut Fitri, rekaman tersebut sampaik kepadanya dan dijadikan oknum sebagai ajang pemerasan dan "premanisme dunia maya."