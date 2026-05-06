Gerah Maia Estianty Ungkit Masa Lalu, Ahmad Dhani Blak-Blakan Soal Ini

jpnn.com, JAKARTA - Hubungan Ahmad Dhani dengan Maia Estianty kembali memanas setelah pernyataan terbaru yang disampaikan musisi tersebut ke publik.

Pentolan Dewa 19 itu kembali mengungkap kisah perceraiannya dengan sang mantan istri yang terjadi hampir dua dekade lalu.

Ahmad Dhani menyebut dirinya yang pertama kali menjatuhkan talak kepada Maia Estianty sebelum gugatan cerai diajukan ke pengadilan.

Baca Juga: Ahmad Dhani Ungkap Alasan Keluarga Ogah Bertemu Maia Estianty Lagi

“Sebenarnya saya yang menalak tiga langsung Maia Estianty di bulan Desember 2006. Jadi secara agama, saya menalak tiga langsung, tidak pakai satu dua, langsung tiga kepada Maia Estianty di bulan Desember 2006,” ujar Ahmad Dhani di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (5/5).

“Lalu Maia Estianty menggugat cerai saya ke Pengadilan Agama April 2007,” sambungnya.

Ia menyebut alasan menjatuhkan talak tersebut berkaitan dengan dugaan adanya orang ketiga dalam rumah tangga mereka saat itu.

Ahmad Dhani juga mengklaim memiliki bukti terkait persoalan tersebut.

“Ada pengakuan Z yang pernah saya perdengarkan di infotainment Silet, di mobil saya setel, bukan saya, tetapi pihak lawyer kami yang memutar, pengakuan Maia bersama orang tersebut,” tuturnya.