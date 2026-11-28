jpnn.com, JAKARTA - Pemilik toko tas mewah preloved sering menghadapi dilema yang sama. Aset bernilai tinggi menumpuk di etalase, sementara uang tunai untuk berburu justru menipis.

CS Bags Addicted punya cara sendiri menjawabnya dan hasilnya kini terlihat nyata lewat pembukaan cabang baru di Hampton Square, Gading Serpong, Tangerang.

Di gerai baru tersebut, pembeli bisa melihat kondisi tas secara langsung, membandingkan koleksi satu per satu, dan berkonsultasi dengan tim toko sebelum memutuskan membeli.

Untuk barang semahal tas mewah, kesempatan memeriksa fisik produk jelas menjadi nilai tambah atau bisa cek ke web resminya, https://www.csbags.id.

Ekspansi tidak berdiri sendiri. CS Bags Addicted tercatat sebagai salah satu mitra resmi deGadai di STC Senayan yang diperkenalkan pada Agustus 2025.

Lewat kemitraan itu, pemilik usaha memperoleh fasilitas untuk mengatur ketersediaan kas, ketika sebagian modal masih tertahan pada koleksi yang belum laku terjual.

Pembukaan cabang di Hampton Square pun menjadi langkah lanjutan setelah fasilitas tersebut dimanfaatkan untuk membantu pengelolaan likuiditas bisnis.

Pemilik CS Bags Addicted Francisca menggambarkan kebutuhan itu dari sudut pandang pelaku usaha.