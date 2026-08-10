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Gerai Miras Party Station di Lenteng Agung Resmi Tutup Permanen

Gerai Miras Party Station di Lenteng Agung Resmi Tutup Permanen
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Ilustrasi tempat hiburan malam dan gerai miras: Gemini AI

jpnn.com, JAKARTA - Tempat hiburan malam dan gerai miras Party Station di Hotel Kartika One, Kampung Sawah, Lenteng Agung, Jakarta Selatan resmi tutup secara permanen.

Dari informasi yang diperoleh, Party Station beroperasi untuk terakhir kalinya pada 8 Agustus 2026. Saat ini, sudah tidak ada lampu gemerlap di depan Hotel Kartika One.

Wakil Ketua RW 02 Achmad Fauzi mengaku gembira tempat hiburan malam tersebut akhirnya 'angkat kaki' dari Lenteng Agung.

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Selama ini mayoritas warga RW 02 menolak keberadaan tempat hiburan malam tersebut.

"Alhamdulillah, semoga perjuangan warga selama ini dinilai ibadah oleh Allah SWT," ujar Fauzi saat dikonfirmasi, Senin (10/8).

Terpisah, Pengurus RW 02 Murzal mengatakan pihaknya akan menjaga terus tempat tinggalnya ini dari bahaya–bahaya maksiat yang merusak generasi muda.

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"Kami jaga terus kampung kami dari tempat–tempat yang miras," kata Murzal.

Gunawan selaku pengurus RW 02 menduga tempat hiburan malam tersebut tutup permanen karena sepi pengunjung.

Tempat hiburan malam dan gerai miras Party Station di Hotel Kartika One, Kampung Sawah, Lenteng Agung, Jakarta Selatan resmi tutup secara permanen.

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