Gerak Anjing Club Ajak Semua Dog Owners Gabung Komunitas Baru di Sunset Pier PIK2
jpnn.com - Komunitas bernama Gerak Anjing Club menggelar kegiatan menarik di Sunset Pier Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK2 pada Sabtu pekan lalu (8/8/2026).
Paguyuban jalan kaki bersama anjing peliharaan tersebut berjalan sejauh 5 kilometer di kawasan tepi laut atau waterfront tersebut untuk mengajak sesama down owners lainnya berekreasi dan berinteraksi.
Kegiatan bertajuk Anjing Keliling itu sekaligus menandai pencanangan Gerak Anjing Club Jakarta setelah sebelumnya komunitas tersebut berbasis di Bandung. Ternyata respons dog owners di Jakarta dan sekitarnya terhadap kegiatan itu cukup tinggi.
Sebanyak 200 kuota peserta habis hanya dalam waktu 24 jam sejak pendaftaran dibuka. Tidak ada syarat tentang peserta harus memiliki corgi, golden retriever, pomeranian, atau ras tertentu untuk bergabung.
Selama memiliki anjing dan senang beraktivitas bersama hewan peliharaan, siapa saja dapat menjadi bagian dari komunitas yang kini mulai berkembang di Jakarta. Menurut Imam selalu founder Gerak Anjing Club, sejak awal komunitas tersebut memang tidak dibangun berdasarkan ras anjing.
“Gerak Anjing sejak awal tidak dibangun berdasarkan breed atau jenis anjing, tetapi berdasarkan aktivitas dan kebersamaan. Siapa pun yang punya anjing dan senang berjalan bersama anjingnya bisa menjadi bagian dari Gerak Anjing,” katanya.
Pendekatan tersebut membuat Gerak Anjing Club lebih terbuka bagi berbagai dog owners. Titik pertemuannya bukan jenis hewan peliharaan, melainkan kesamaan minat untuk beraktivitas bersama.
Komunitas Gerak Anjing Club menggelar kegiatan bertitel Anjing Keliling dengan berjalan sejauh 5 kilometer di Sunset Pier Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2).
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