jpnn.com, JAKARTA - Belakangan ini nama Gerak Anjing Club kerap mewarnai pemberitaan dan lini masa media sosial.

Komunitas yang terbentuk di Bandung, Jawa Barat, itu bermula dari kecintaan para anggotanya pada hewan peliharaan.

Kini, Gerak Anjing Club telah memiliki anggota di berbagai kota. Keanggotaannya terbuka bagi pemilik anjing apa pun tanpa membatasi jenis maupun ras hewan peliharaannya.

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Komunitas tersebut aktif mempertemukan para pemilik anjing melalui kegiatan olahraga, edukasi, rekreasi, dan pertemuan bersama. Dalam mengembangkan aktivitasnya, Gerak Anjing Club memiliki sejumlah program, antara lain Anjing Keliling, Anjing Rimba atau Gas Anjing, serta Anjing Merinding.

Komunitas ini juga membangun kolaborasi dengan Commercial Retail 2 Agung Sedayu Group (ASG) untuk menghadirkan kegiatan di berbagai destinasi wisata Pantai Indah Kapuk (PIK).

Kerja sama tersebut bermula dari kegiatan bertitel Anjing Keliling di Sunset Pier PIK2 pada Agustus lalu yang mendapat sambutan positif. Pendaftaran untuk 200 peserta saat itu terisi penuh dalam waktu satu hari.

Keduanya kemudian melanjutkan kolaborasi melalui AJOJING di Aloha Pasir Putih PIK2 pada September silam. AJOJING merupakan akronim dari ajak joging anjing.