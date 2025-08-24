menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Gerak Cepat, Arsenal Resmi Dapatkan Eberechi Eze

Gerak Cepat, Arsenal Resmi Dapatkan Eberechi Eze

Gerak Cepat, Arsenal Resmi Dapatkan Eberechi Eze
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi logo klub Liga Premier Inggris, Arsenal. (ANTARA/Gilang Galiartha)

jpnn.com - JAKARTA - Eberechi Eze resmi bergabung dengan Arsenal dari Crystal Palace, setelah menandatangani kontrak dalam bursa transfer musim panas ini. 

Kabar ini diumumkan The Gunners dalam lamannya pada Sabtu ketika Eze menandatangani kontrak jangka panjang.

"Pemain Timnas Inggris berusia 27 tahun itu kembali ke London utara di mana memulai kariernya di akademi kami sebelum menjelma menjadi salah satu penyerang paling dinamis di Liga Inggris," umum Arsenal pada Sabtu.

Baca Juga:

Menurut laporan ESPN, transfer Eberechi Eze mencapai 67,5 juta pound (Rp 1,41 triliun), termasuk 60 juta sebagai biaya dasar dan 7,5 juta dalam bentuk tambahan.

Ini menjadi sorotan utama di bursa transfer musim panas 2025 setelah Arsenal menggagalkan rival sekota, Tottenham Hotspur, untuk mendapatkan gelandang serang itu.

Tottenham awalnya di posisi terdepan mendapatkan Eze pekan lalu setelah mencapai kesepakatan dengan Palace dan menyelesaikan negosiasi personal dengan sang pemain.

Baca Juga:

Namun, Arsenal bergerak cepat setelah kekhawatiran muncul terkait cedera lutut yang diderita Kai Havertz, yang diperkirakan akan absen cukup lama.

Arsenal kemudian mengaktifkan kembali ketertarikan terhadap Eze, yang merupakan penggemar tim itu sejak kecil dan pernah menjadi bagian akademi klub tersebut hingga usia 13 tahun.

Arsenal resmi mendapatkan Eberechi Eze dari Crystal Palace. Ini menjadi pukulan Tottenham Hotspur.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI