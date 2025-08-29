menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Legislatif » Gerak Cepat Kapolri Diapresiasi, sedangkan DPR Dinilai Tak Tunjukkan Empati

Gerak Cepat Kapolri Diapresiasi, sedangkan DPR Dinilai Tak Tunjukkan Empati

Gerak Cepat Kapolri Diapresiasi, sedangkan DPR Dinilai Tak Tunjukkan Empati
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto/Ilustrasi: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Fernando Emas memberikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang langsung menghampiri korban tewas dalam aksi unjuk rasa pada Kamis (28/8) lalu.

Menurutnya, tindakan itu menunjukkan sikap bertanggung jawab seorang pemimpin atas tindakan anggotanya.

“Saya mengapresiasi Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang langsung menghampiri korban. Menunjukkan bahwa Kapolri Listyo Sigit memiliki empati dan tanggung jawab atas tindakan anggotanya,” ujar Fernando.

Baca Juga:

Fernando menilai sikap serupa seharusnya juga ditunjukkan oleh para anggota DPR, yang menurutnya menjadi salah satu penyebab maraknya aksi massa ke gedung parlemen.

“Seharusnya sikap empati juga dimiliki oleh para anggota DPR yang menyebabkan beberapa aksi massa ke gedung DPR,” tegasnya.

Ia juga menyambut baik langkah cepat kepolisian dalam menindak anggota Brimob yang menabrak driver ojek online. (dil/jpnn)

Baca Juga:

Pengamat politik Fernando Emas memberikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo


Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI