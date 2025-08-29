Gerak Cepat Kapolri Diapresiasi, sedangkan DPR Dinilai Tak Tunjukkan Empati

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Fernando Emas memberikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang langsung menghampiri korban tewas dalam aksi unjuk rasa pada Kamis (28/8) lalu.

Menurutnya, tindakan itu menunjukkan sikap bertanggung jawab seorang pemimpin atas tindakan anggotanya.

“Saya mengapresiasi Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang langsung menghampiri korban. Menunjukkan bahwa Kapolri Listyo Sigit memiliki empati dan tanggung jawab atas tindakan anggotanya,” ujar Fernando.

Fernando menilai sikap serupa seharusnya juga ditunjukkan oleh para anggota DPR, yang menurutnya menjadi salah satu penyebab maraknya aksi massa ke gedung parlemen.

“Seharusnya sikap empati juga dimiliki oleh para anggota DPR yang menyebabkan beberapa aksi massa ke gedung DPR,” tegasnya.

Ia juga menyambut baik langkah cepat kepolisian dalam menindak anggota Brimob yang menabrak driver ojek online. (dil/jpnn)