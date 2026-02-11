Gerak Cepat, Pemkot Semarang Siapkan Relokasi 15 Rumah Terdampak Tanah Gerak di Jangli
jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang langsung gerak cepat menyiapkan beberapa alternatif lokasi relokasi untuk para korban terdampak insiden tanah bergerak di wilayah RT 7 RW 1, Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang.
Hal itu diungkapkan langsung oleh Wali kota Semarang, Agustina Wilujeng saat meninjau langsung lokasi terjadinya pergerakan tanah di Tembalang pada Rabu (11/2) sore.
Sebanyak 15 rumah dilaporkan terdampak, dengan dua rumah di antaranya terpaksa dibongkar karena mengalami kerusakan parah dan berisiko roboh.
Seusai meninjau, Agustina mengatakan peristiwa tanah gerak ini bukan kali pertama terjadi di Kota Semarang.
Sebelumnya, kejadian serupa juga pernah terjadi di wilayah Jomblang.
“Terkait relokasi, tentu harus ditemukan tempat yang cukup. Ada yang setuju relokasi, ada yang menolak. Nanti akan didata dulu, mana yang mau dan mana yang tidak,” ujar Agustina.
Menurutnya, untuk jangka pendek, langkah darurat yang dilakukan adalah memastikan keselamatan warga terdampak.
“Yang paling penting anak-anak yang sekolah harus tetap bisa sekolah. Untuk sementara saya sarankan sebagian warga mengungsi dulu ke sanak saudara,” katanya.
Pemkot Semarang langsung gerak cepat menyiapkan beberapa alternatif lokasi relokasi untuk para korban terdampak insiden tanah bergerak di wilayah RT 7 RW 1.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Wali Kota Agustina Lantik 42 Duta Pancasila Kota Semarang, Berharap Jadi Benteng Ideologi
- Imlek & Ramadan Berdekatan Jadi Momentum Memperkuat Toleransi di Kota Semarang
- Periksa Kesehatan 1.200 Pekerja dalam Lima Hari, Pemkot Semarang Cetak Rekor MURI
- Imlek Semawis 2026 Tampilkan Harmoni Budaya dan Toleransi Warga Kota Semarang
- Walkot Semarang Disebut Titip 3 Pengusaha ke Nadiem untuk Proyek Chromebook
- Mantan Anggota DPR Ini Disebut Jaksa saat Sidang Korupsi Nadiem Makarim