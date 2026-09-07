Gerak Cepat, PIK2 Kerahkan Armada Misting Hadapi Abu Vulkanis Anak Krakatau
jpnn.com - PENGELOLA Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK2 bergerak cepat merespons sebaran abu vulkanis Gunung Anak Krakatau yang mencapai Banten dan sekitarnya.
Pada Minggu (6/9), kawasan mandiri terintegrasi itu mengerahkan armada Township Management PIK2 untuk melakukan misting atau penyemprotan air di sejumlah lokasi.
Mobil penyemprot itu bergerak menyusuri ruas jalan sambil mengembuskan air untuk membantu menekan debu dan partikel abu vulkanis yang berada di kawasan PIK2.
Langkah itu dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga kondisi PIK2 tetap bersih dan nyaman bagi penghuni, pengunjung, pekerja, dan masyarakat yang beraktivitas di dalamnya.
Misting juga ditujukan untuk membasahi partikel yang telah mengendap di permukaan jalan sehingga tidak mudah kembali beterbangan ketika tertiup angin atau terkena pergerakan kendaraan.
Tindakan tersebut dilakukan setelah aktivitas Gunung Anak Krakatau menyebabkan sebaran abu vulkanis dalam cakupan luas.
Merujuk citra satelit pada Minggu kemarin, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengidentifikasi sebaran abu vulkanis dalam dua klaster yang menjangkau Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat hingga Bengkulu.
Sebaran itu turut berdampak terhadap sejumlah sektor. Penerbangan menjadi salah satu yang paling terdampak karena abu vulkanik berisiko terhadap keselamatan operasional pesawat.
Tindakan tersebut dilakukan setelah aktivitas Gunung Anak Krakatau menyebabkan sebaran abu vulkanis dalam cakupan luas.
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