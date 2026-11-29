jpnn.com, KEBUMEN - Tak butuh waktu lama, Pimpinan Daerah (Pimda) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Jateng, langsung memenuhi aspirasi petani di Kabupaten Kebumen. Bantuan 10 ton pupuk, langsung diberikan ke petani yang mengeluh kesulitan mendapatkannya untuk lahan pertanian mereka.

"Kita merespon cepat dengan droping ke petani, setelah menerima aspirasi sulitnya petani mengakses pupuk," ujar Wakil Ketua Pimpjnan Daerah (Wakapimda) PKN Jateng, Sunaryo Ngadimo Rejo, saat pemberian bantuan, Sabtu (28/11) langsung di lahan pertanian di Kebumen.

Droping bantuan, diberikan setelah digelar dialog jajaran Pimda PKN Jateng, Pimcab PKN Kebumen dan tokoh petani serta pegiat seni, pada Sabtu (14/11) kemarin.

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Dalam dialog, sejumlah tokoh petani di Kebumen mengeluhkan sulitnya mengakses pupuk dan pengairan saat musim kemarau.

Pimda PKN Jateng, tak tinggal diam. Sempat memberikan opsi bantuan sumur dalam, atau pupuk. Petani kompak menginginkan bantuan pupuk, karena musim penghujan datang sebelum prediksi ahli tentang kemarau panjang.

"Bantuan ini, nyata dan langsung dirasakan petani. Persoalan kesulitan petani sebagai penyangga utama pangan, harus didukung dengan semangat gotong-royong semua pihak, salah satunya kami dari PKN," ujarnya.

PKN akan terus membuka dialog dengan masyarakat luas di Jateng. Semangat gotong-royong dan langkah nyata di lapangan, menjadi cara mengurai dan menyelesaikan persolan yang dihadapi masyarakat.

Ketua Kelompok Tani Gunung Sari, Desa Binangun, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, Rasum, menyebut, tak menyangka PKN sangat cepat merespon hasil dialog.