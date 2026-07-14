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Gerak Cepat, Polisi Tangkap 2 Begal Bersenjata Samurai di Flyover Kopo

Gerak Cepat, Polisi Tangkap 2 Begal Bersenjata Samurai di Flyover Kopo
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Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton saat ditemui di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Selasa (14/7/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung bergerak cepat menangkap dua begal yang beraksi di Flyover Kopo, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat.

Kedua pelaku yang diamankan ialah RP dan RF, yang mana salah satunya masih di bawah umur.

“Pagi tadi, kurang dari tiga jam (pascakejadian), dua pelaku kami amankan. Keduanya berinisial RP dan RF,” kata Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton, Selasa (14/7).

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Anton menjelaskan awalnya polisi menerima informasi melalui layanan 110 mengenai adanya dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Flyover Kopo, Selasa (14/7/2026) dini hari. 

Aksi pembegalan itu menyebabkan korban berinisial D yang hendak pergi bekerja mengalami luka berat dan kehilangan barang-barang berupa sepeda motor serta handphone.

Korban yang saat itu sedang melintas di Flyover Kopo tiba-tiba dipepet dua orang yang menaiki satu kendaraan bermotor.

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Setelah korban berhenti, kedua pelaku langsung melakukan kekerasan menggunakan senjata tajam.

Akibatnya, korban mengalami luka.

Kurang dari tiga jam pascakejadian pembegalan, polisi meringkus dua begal bersenjata samurai. Salah satu pelaku masih di bawah umur. 

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