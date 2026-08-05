Gerak Cepat! TASPEN Serahkan Manfaat THT & JKK Petugas Damkar yang Gugur saat Bertugas

jpnn.com, JAKARTA - PT TASPEN (Persero) menyerahkan manfaat Program Tabungan Hari Tua (THT) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada Lindah, istri almarhum Andriyono, Kepala Regu Kelompok Cepu Sektor Cipayung, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta.

Almarhum Andriyono gugur saat menjalankan tugas menangani kebakaran sampah liar di Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur pada Sabtu (1/8).

Penyerahan manfaat THT dan JKK dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta pada Senin (3/8).

Kegiatan tersebut dihadiri Service & Membership Division Head TASPEN Tatan Hidayat beserta jajaran, dan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Uus Kuswanto beserta jajaran.

Penyerahan manfaat ini merupakan bagian dari pelaksanaan program jaminan sosial TASPEN yang mencerminkan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) beserta keluarganya.

Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Uus Kuswanto menyampaikan duka cita yang mendalam atas berpulangnya almarhum Andriyono yang gugur saat melaksanakan tugas.

Dia menyebut kepergian almarhum merupakan kehilangan bagi keluarga, rekan kerja, dan semuanya.

"Selanjutnya kami menyampaikan apresiasi kepada TASPEN atas respons cepat dalam memastikan hak ahli waris dapat dipenuhi secara cepat dan tepat. Meskipun tidak dapat menggantikan rasa kehilangan, kami berharap manfaat ini dapat membantu meringankan beban keluarga di tengah masa berduka," ujar Uus Kuswanto.