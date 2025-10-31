Gerak Cepat Tim BTB Bantu Warga di Lokasi Banjir Bandang Sukabumi

jpnn.com, JAKARTA - Tim BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) bergerak cepat memberikan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak banjir bandang dan longsor di Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Sejak Senin (27/10/2025), tim BTB telah berada di lokasi untuk menjalankan aksi tanggap darurat dan membantu pemulihan awal masyarakat.

Dalam respons cepat tersebut, personel BTB bersama sukarelawan lokal melakukan berbagai kegiatan, mulai dari aksi bersih-bersih (Aksi Resik), pendirian dapur air, hingga distribusi makanan siap saji bagi penyintas dan sukarelawan di lapangan.

Langkah ini dilakukan agar kebutuhan dasar warga dapat terpenuhi selama masa tanggap darurat.

Deputi II BAZNAS H. M. Imdadun Rahmat, mengapresiasi kerja cepat tim BTB yang langsung turun sejak hari pertama kejadian.

Dia menegaskan bahwa kehadiran BTB di lapangan mencerminkan komitmen BAZNAS untuk selalu sigap membantu masyarakat dalam situasi bencana.

“Tim BTB tidak hanya menyalurkan bantuan logistik, tapi juga memberikan dukungan moral serta memastikan pelayanan dasar tetap berjalan,” ujar Imdadun di Jakarta, Kamis (30/10).

Dia menambahkan, sinergi antara BTB, sukarelawan, dan pemangku kepentingan daerah menjadi kunci agar setiap langkah penanganan tepat sasaran.