Gerak Cepat Vivin Cahyani Setelah Ditunjuk PSSI Jadi Plt Ketua Federasi Futsal Indonesia

jpnn.com - Vivin Cahyani langsung bergerak cepat setelah PSSI menunjuknya sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Federasi Futsal Indonesia (FFI).

Wanita kelahiran 20 September 1983 itu ditunjuk untuk sementara menggantikan Michael Victor Sianipar melalui Surat Keputusan Nomor 271/SKEP/XI-2026 pada Kamis (12/11).

Langkah awal perempuan asal Surabaya tersebut ialah memastikan kompetisi futsal profesional tetap berjalan di tengah dinamika yang terjadi di tubuh organisasi.

Vivin menyebut keberlangsungan kompetisi menjadi salah satu perhatian utama PSSI setelah pengelolaan Timnas Futsal Indonesia dipastikan berada di bawah Badan Tim Nasional (BTN).

Menurut Vivin, terdapat dua tahapan yang menjadi prioritas PSSI dalam menangani persoalan di federasi futsal.

Tahap pertama ialah mengamankan pengelolaan timnas, sedangkan tahap berikutnya memastikan kompetisi klub profesional tetap bergulir.

"Tahapan pertama dan paling mendesak adalah Timnas futsal Indonesia. Sekarang Timnas futsal Indonesia sudah aman di bawah Badan Tim Nasiona," kata Vivin.

Setelah memastikan pengelolaan Timnas futsal Indonesia, FFI kini juga fokus menjaga keberlangsungan kompetisi profesional.