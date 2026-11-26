jpnn.com, JAKARTA - Gerakan Aktivis Jakarta mendatangi Gedung Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) untuk menyampaikan aspirasi sekaligus menyerahkan berkas terkait penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan persoalan tanah Summarecon, khususnya mengenai penetapan Fahd El Fouz Arafiq sebagai tersangka.

Kedatangan Gerakan Aktivis Jakarta tersebut dipimpin Koordinator Presidium Agus Harta.

Dalam kesempatan itu, pihaknya meminta Dewas KPK memberikan perhatian serius dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penanganan perkara agar berjalan secara objektif, profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Agus mengatakan, penyerahan berkas tersebut merupakan bagian dari upaya Gerakan Aktivis Jakarta menyampaikan sejumlah informasi dan poin-poin yang menurut pihaknya perlu menjadi perhatian Dewas KPK, terutama menyangkut kedudukan hukum Fahd El Fouz Arafiq.

"Kami ingin memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan secara objektif dan tidak mengabaikan hak-hak seseorang yang sedang berhadapan dengan hukum," ujar Agus Harta, Kamis (26/11).

Agus menegaskan bahwa Dewas KPK memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan pelaksanaan tugas KPK tetap berada dalam koridor hukum serta menjunjung tinggi prinsip keadilan, akuntabilitas, dan asas praduga tidak bersalah.

Menurut Agus, terdapat sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian dalam penanganan perkara tersebut.

Pertama, berdasarkan informasi yang diterima Gerakan Aktivis Jakarta, Fahd bukan pihak yang diamankan secara langsung dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, melainkan datang atas kehendak sendiri.