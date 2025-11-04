Gerakan 'Bijak Jajan Cinta Bumi' Ajak Siswa Peduli Jajanan dan Lingkungan
jpnn.com, JAKARTA - Garudafood menggencarkan edukasi literasi pangan dan lingkungan melalui gerakan Bijak Jajan Cinta Bumi yang mengajak generasi muda lebih sadar dalam memilih jajanan aman sekaligus peduli terhadap kelestarian lingkungan.
Program ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan makanan dan minuman asal Pati, Jawa Tengah, dalam membangun perilaku konsumsi yang sehat dan berkelanjutan.
Sejak dimulai pada Agustus 2025, inisiatif tersebut telah menjangkau 30 sekolah tingkat SD, SMP, hingga SMA/SMK di wilayah Surakarta dan sekitarnya, serta mengedukasi lebih dari 20.000 siswa dan guru.
Rangkaian kegiatan “Bijak Jajan Cinta Bumi” ditutup di SMK Negeri 2 Sukoharjo pada 30 Oktober 2025, dengan melibatkan ratusan pelajar dan tenaga pendidik.
Head of Corporate Communication and External Relations Garudafood Group, Dian Astriana, mengatakan bahwa sekolah menjadi tempat ideal untuk menanamkan kebiasaan baik sejak dini.
“Melalui gerakan Bijak Jajan Cinta Bumi, kami ingin menumbuhkan kesadaran bahwa memilih jajanan bukan hanya soal rasa, tetapi juga tanggung jawab terhadap kesehatan diri dan lingkungan,” ujarnya.
Untuk tingkat sekolah menengah kejuruan, Garudafood menyisipkan sesi berbagi praktik baik mengenai sociopreneurship, yakni kewirausahaan yang berpadu dengan misi sosial dan lingkungan.
Sebanyak 300 siswa SMK Negeri 2 Sukoharjo yang merupakan duta Adiwiyata mengikuti diskusi tentang pengolahan sampah menjadi produk bernilai jual serta strategi membangun usaha berkelanjutan yang berdampak sosial.
