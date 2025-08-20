Gerakan Cinta Prabowo Siapkan Apel Akbar Dukung Presiden di Istana

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo (GCP) H. Kurniawan, menyatakan pihaknya siap menggelar apel akbar sebagai bentuk dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Aksi tersebut rencananya digelar di Lapangan Ikada atau Lapangan Banteng, sebelum massa bergerak menuju Istana Merdeka.

Kurniawan menilai dinamika politik nasional yang diwarnai demonstrasi dan maraknya narasi negatif menunjukkan adanya pihak-pihak yang tidak mendukung program pro rakyat pemerintah.

Dia menduga hal itu dipengaruhi oleh politisi korup, pengusaha bermasalah, hingga kepentingan asing. Dia juga menyinggung adanya “musuh dalam selimut” yang disebut bermain dua kaki dalam politik.

“Enggak masalah sudah tercium itu semua. Karena itu kami siap memberikan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo,” ujarnya, Selasa (19/8/2025).

Menurut Kurniawan, lebih dari 10 ribu relawan akan hadir dalam aksi tersebut. Dia menegaskan bahwa para relawan sudah mendukung Prabowo sejak lama dan tetap akan berada di barisan yang sama.

“Kami para relawan akan ada di samping Pak Presiden hingga tuntas. Jangan ragu mengambil keputusan pro rakyat, pecat pembantu yang membuat Bapak jauh dari rakyat,” katanya.

Dia juga meminta Presiden lebih dekat dengan masyarakat kecil.