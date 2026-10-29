Gerakan Guru Bangsa Diluncurkan, Gunakan Siluet Jokowi sebagai Logo

jpnn.com - Beberapa aktivis meluncurkan gerakan Guru Bangsa di Tjikini Lima, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (28/10) yang berfokus pada perluasan akses dan advokasi pendidikan, kepedulian terhadap lingkungan, serta pembentukan karakter.

Deklarator Guru Bangsa Santo menyebut wadah itu dibuat setelah muncul kegelisahan aktivis, yakni Nando, Gorbachev, dan Norman terhadap berbagai tantangan pendidikan.

"Mulai dari keterbatasan akses hingga kekerasan fisik dan verbal serta perundungan terhadap peserta didik" ungkap dia kepada awak media, Kamis (29/10).

Para deklarator berharap gerakan ini mampu menghidupkan kembali semangat Nawacita Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).

Terkhusus, ujar Santo, dalam memperluas akses layanan pendidikan dan pelatihan, mendukung Program Indonesia Pintar, memperkuat kurikulum nasional, serta menanamkan pendidikan budi pekerti.

"Dengan semangat pemerataan kesempatan belajar, gerakan ini juga menargetkan lahirnya generasi yang berkarakter dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045," lanjut Santo.

Dalam perkembangan, tiga inisiator gerakan Guru Bangsa mengajak aktivis dan tokoh bergabung ke wadah tersebut.

Misalnya, turut bergabung ke Guru Bangsa, yakni anggota DPRD DKI Jakarta Joi Phiau, pegiat sosial Susy Rizky, organisatoris Yudi Saputra, pengacara Santo Feliks, pakar hukum Siti Aisah, dan pengamat pertahanan Maria.